Sconfitta (e recriminazioni) per la Teco Corte Auto nel big match con Castel Goffredo

Una sconfitta che brucia quella patita dalla Teco Corte Auto contro Castel Goffredo nel big match tra le prime due squadre del campionato di A1 di tennistavolo. E’ finita 4-2 per le mantovane, che tornano così al comando della classifica al termine di un incontro di alto livello nel quale le magiostrine non hanno affatto demeritato giocando alla pari con le quotate avversarie.

Basta sbirciare i tabellini per capire quanto e come la gara poteva girare a favore del Cortemaggiore, prima con la giovanissima Arianna Barani che ha fatto vedere i sorci verdi a Kukukova e, soprattutto, all’asso Tan Wenling, pagando però il conto all’inesperienza e commettendo alcuni classici peccati di gioventù. Ma il culmine delle recriminazioni per la Teco Corte Auto è arrivato nel big match tra Paskauskiene e Li Xiang: nel quinto e decisivo parziale, sul punteggio di 2-2, la cinese, in quel momento in svantaggio usufruisce del tempo per un intervento medico (“ma rientrerà dopo oltre 15 minuti invece che dopo i dieci concessi da regolamento” – contesta la società magiostrina) e al ritorno in campo si impone sul filo di lana (13-11).

TABELLINI

Li Xiang – Valentina Sabitova 3-1 (11-7, 9-11, 11-6, 11-5)

Tan Wenling – Ruta Paskauskiene 2-3 (11-8, 9-11, 11-9, 5-11, 8-11 )

Tatiana Kukulkova – Arianna Barani 3-1 (8-11, 12-10, 11-5, 11-9)

Li Xiang – Ruta Paskauskiene 3-2 (11-6, 7-11, 11-7, 4-11, 13-11)

Gaia Monfardini – Valentina Sabitova 0-3 (8-11, 7-11, 9-11)

Tan Wenling – Arianna Barani 3-2 (11-9, 1-11, 8-11, 11-3, 11-6)