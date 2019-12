Scontro fra tre auto, traffico in tilt sulla via Emilia.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì tra San Nicolò e Rottofreno (Piacenza), in prossimità di un incrocio in località Cattagnina (nelle foto), in un tratto già teatro di incidenti in passato.

Foto 2 di 2



Sul posto per i soccorsi l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente le loro condizioni non sono gravi; pesanti invece le ripercussioni al traffico, vista anche l’ora di punta. Dei rilievi si occupano i carabinieri.