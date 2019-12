Incidente nella mattinata del 2 dicembre, poco dopo le 9, all’incrocio tra via Don Minzoni e via Gobetti a Piacenza.

Nello scontro coinvolte due auto: una Mercedes Classe A e una Fiat Punto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, la prima ha subito alcuni danni, sopratutto nella parte anteriore della vettura, mentre la Punto ha concluso la sua corsa sfondando parzialmente una cancellata di un’abitazione.

Uno dei conducenti è rimasto ferito in modo non grave: è stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Piacenza che l’hanno trasportato al pronto soccorso cittadino per accertamenti. Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.