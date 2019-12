Scontro in A1 a Casalpusterlengo, lunghe code

Scontro in A1 all’altezza di Casalpusterlengo, lunghe code.

L’incidente si è verificato poco dopo le 19 e ha coinvolto due mezzi – un camion e un furgoncino – che si sono scontrati per cause in corso di accertamento (nella foto). A prestare i primi soccorsi agli occupanti un mezzo della Croce Rossa di Piacenza che transitava in quel momento; sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 insieme a diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre agli agenti della polizia stradale e al personale di autostrade.

A seguito dello scontro si sono formate code di alcuni chilometri tra Lodi e Casalpusterlengo in direzione Napoli.

