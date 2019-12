Un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato nel pomeriggio della vigilia di Natale lungo la via Emilia a San Nicolò (Piacenza).

Lo scontro, le cui cause sono al momento in corso di accertamento, si è verificato poco dopo le 15.30 in prossimità di un incrocio all’altezza del supermercato “Il Gigante” e ha coinvolto due vetture. Due anche le persone rimaste ferite, un ragazzo e la madre che si trovavano a bordo di uno dei veicoli, rapidamente soccorse: ad intervenire per primi sono stati due operatori della Croce Rossa, in quel momento fuori servizio, che si trovavano all’interno dei locali che ospitano il museo storico dell’associazione, poco distanti dal luogo dell’incidente.

Sono poi intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Piacenza che hanno trasportato madre e figlio al pronto soccorso: le loro condizioni non sono fortunatamente preoccupanti. Lo scontro ha provocato forti rallentamenti alla circolazione: sul posto i carabinieri, impegnati in un posto di controllo nelle vicinanze, insieme alla polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta e ad una pattuglia della polizia provinciale.