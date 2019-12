Scuola di Teatro Città di Piacenza, spettacolo di Natale al Trieste 34

Venerdì 20 dicembre, ore 21, presso il Teatro Trieste 34 di Piacenza (via Trieste 34) andrà in scena lo spettacolo #HashtagbuonNatale, di Corrado Calda con gli allievi e il coro della Scuola di Teatro Città di Piacenza

TRAMA – Così l’associazione culturale Muselunghe, che organizza la serata, presenta lo spettacolo. “Strana vita quella dell’ uomo rosso che appare ogni 25 dicembre. La sua attesa ci ha accompagnato fin da bambini con una speciale e inconfondibile colonna sonora. Per questo la Scuola di Teatro Città di Piacenza presenta uno spettacolo di prosa e musica; per la prima volta si esibirà il coro della Scuola per una condivisione di musica d’atmosfera cantata dal vivo. Questo momento di suggestione musicale sarà seguito da scene teatrali appositamente scritte per l’occasione da Corrado Calda. Un ora di spettacolo in cui lo spettatore potrà riavvolgere il nastro della sua vita o farlo scorrere in avanti o arrestarlo sul presente, perché il Natale, ogni Natale, viene una volta sola per ogni nostra età. E nel 2019 noi vogliamo viverlo qui, a Piacenza e con voi, offrendo alla città questo show #hashtagbuonnatale”.

Saliranno sul palco: Alessia Moglia, Andrea Rossetti, Annamaria Nernosi, Camilla Bruzzi, Daniela Dallavalle, Elena Cavalli, Fortunata Chia, Franca Bonara, Gabriela Grazioli, Gaia Vitali, Gianpaolo Fontana, Grazia Chitti, Guido Schiavi, Massimo Chiesa, Matteo Bergami, Paolo Guardiani, Rita Chia, Romana Ponzini, Rosaria Laurenzo, Simona Verze, Valeria Cassinari

Cura l’allestimento Corrado Calda in collaborazione con Letizia Bravi. Movimenti scenici Clo Passaro

Segue, dopo lo spettacolo, “rinfresco degli auguri” offerto.

Ingresso: 8 euro

Prenotazioni e info: muselunghe@virgilio.it; 3383464943