Scuole Sicure, 12 mila euro per la selezione (del cane antidroga) e formazione unità cinofila

Progetto Scuole Sicure, il Comune di Piacenza stanzia 12 mila euro per la selezione del cane antidroga e la formazione specifica dell’unità cinofila, composta dall’animale e da un agente della polizia locale.

Entrambe le attività saranno affidate alla Fondazione Sipl, Scuola interregionale della polizia locale. Il costo – che non comprende l’acquisto dell’animale – riguarda un corso di formazione di 144 ore, che sarà svolto dall’unità cinofila. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio, rientra in un progetto più ampio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ed è accompagnato da una seconda delibera riguardante l’acquisto di due telecamere mobili, per l’imposto complessivo di 4.058 euro. I dispositivi saranno posizionati nei pressi degli istituti scolastici, per periodi limitati e in luoghi diversi.

Il piano “Scuole Sicure” era stato presentato in Prefettura la scorsa estate, e in ottobre era arrivato a palazzo Mercanti l’ok dei finanziamenti ministeriali. Ora, dopo qualche tempo, inizia a tradursi in pratica. Ma c’è chi, appunto, chiede chiarimenti. Oltre un mese fa il gruppo consiliare del Pd aveva presentato un’interrogazione a risposta scritta sul progetto Scuole Sicure, con alcuni quesiti rivolti al comandante della polizia locale Giorgio Benvenuti.

Di seguito le risposte:

1. Se è stato designato e con quale procedura di interpello il dipendente comunale disponibile a diventare conduttore cinofilo

Il dipendente comunale disponibile a diventare conduttore cinofilo è già stato individuato a seguito di una procedura di interpello interna, rivolta a tutti gli appartenenti alla polizia locale. La procedura richiedeva alcuni requisiti di servizio e prevedeva titoli preferenziali come corsi, esperienze lavorative e attestazioni in materia zoofila ed in particolare di conoscenza cinofila. All’interpello hanno risposto tre dipendenti di cui uno solo in possesso anche di alcuni dei titoli preferenziali richiesti.

2. Se è stato previsto un sostituto in caso di assenza per ferie e malattia o per pensionamento al fine di garantire continuità all’intervento

Per l’avvio del progetto si è scelto di individuare un conduttore per un ausiliario. La decisione è maturata anche a seguito di confronto con altre realtà della Polizia Locale che hanno già creato il nucleo cinofilo. In relazione all’andamento del progetto si ritiene possibile che altri conduttori possano aggiungersi successivamente per garantire la gestione del nucleo e una puntuale operatività.

3. Il luogo in cui verrà tenuto in stallo il cane sia durante l’addestramento che successivamente

L’interpello prevedeva la disponibilità da parte del conduttore di luoghi privati per la custodia dell’animale. Nel corso del servizio il cane sarà custodito in apposita struttura presso il comando o altra sede.

4. Se le spese di mantenimento del cane sono direttamente a carico dell’amministrazione e quindi comprese nel finanziamento oppure se vengono rimborsate successivamente all’affidatario dell’animale

Le spese di mantenimento sono a carico dell’amministrazione comunale e lo saranno anche dopo la conclusione del progetto in presenza del nucleo cinofilo.

5. L’unità cinofila proseguirà anche oltre l’anno scolastico 2019/2020 e con quali risorse visto che il finanziamento statale è una tantum

E’ previsto il proseguimento dell’attività anche oltre il termine dell’anno scolastico in corso con fondi che saranno individuati e disponibili nel bilancio dell’ente

6. I tempi previsti per la costituzione del nucleo cinofilo e l’addestramento in considerazione del fatto che il progetto si riferisce espressamente all’anno scolastico già iniziato

I fondi per la costituzione del nucleo cinofilo, derivanti dal finanziamento statale, sono stati inseriti nel bilancio dell’ente in occasione dell’ultima variazione di bilancio. La procedura per individuare il fornitore dell’animale è già stata avviata. La formazione sarà curata tramite la scuola interregionale della Polizia Locale non appena l’animale sarà disponibile.