Seta cerca nuovi autisti di autobus: domande entro il 7 gennaio

Nuove assunzioni in vista per Seta: l’azienda interprovinciale di trasporto pubblico ha infatti pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di “Operatori di esercizio” (autisti di autobus). Le domande vanno inoltrate entro martedì 7 gennaio 2020 tramite il sito internet www.setaweb.it (sezione “Chi siamo-Lavora con noi”). Al termine della procedura l’azienda procederà ad assumere i candidati risultati idonei con un rapporto di lavoro subordinato, secondo il vigente Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

I posti di lavoro sono disponibili nei tre bacini provinciali serviti dall’azienda: Modena, Reggio Emilia, Piacenza. Per candidarsi alla selezione occorre la licenza di scuola media inferiore ed essere in possesso di patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Ulteriori requisiti sono la mancanza di precedenti penali o di provvedimenti di destituzione, dispensa o licenziamento dal pubblico impiego, nonché l’assenza di provvedimenti disciplinari durante precedenti rapporti di lavoro.

La procedura di selezione, la cui conclusione è prevista entro il mese di marzo 2020, prevede il sostenimento di due prove d’esame: un test scritto inerente le norme della circolazione stradale, la conoscenza dei mezzi, delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro; una prova pratica di guida dei bus, articolata in diverse fasi (in piazzale e/o in linea su percorsi urbani ed extraurbani) compresa la verifica delle competenze meccaniche di base. Al termine della procedura verrà stilata una graduatoria, dalla quale Seta attingerà i nomi dei candidati idonei all’assunzione.

Per favorire l’inserimento dei nuovi assunti che si dovranno trasferire da altre province, Seta si attiverà per individuare sistemazioni abitative temporanee in prossimità della nuova sede di lavoro assegnata. Tali sistemazioni saranno assegnate – in ordine di graduatoria e con un contributo a carico del dipendente – nei limiti delle disponibilità esistenti e fino all’individuazione di una sistemazione abitativa stabile.