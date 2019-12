Sette candidati a presidente dell’Emilia Romagna, a Piacenza 13 liste

Sono sette i candidati che con ogni probabilità – se non ci saranno esclusioni dell’ultima ora – si contenderanno il 26 gennaio prossimo la carica di presidente della Regione Emilia Romagna.

Il termine per la presentazione delle liste, scaduto sabato 28 dicembre alle 12, ha riservato alcune sorprese con la proliferazione dei portacolori della sinistra radicale, ben tre, e la corsa anche di un rappresentante No Vax, contro i vaccini.

I CANDIDATI PRESIDENTI – I candidati principali a livello regionale restano due, il presidente uscente Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, sostenuti da ampi schieramenti. A loro si affiancano Simone Benini per il Movimento Cinque Stelle, la prima lista di sinistra L’Altra Emilia-Romagna (con Stefano Lugli), la seconda lista di sinistra Potere al Popolo (con Marta Collot) e il Partito Comunista (con Laura Bergamini). Infine il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità con il candidato Domenico Battaglia.

Le candidature diventeranno ufficiali solo la prossima settimana, dopo la verifica dei documenti.

LE LISTE A PIACENZA – Stefano Bonaccini è sostenuto da sei liste a Piacenza come in tutta la regione: Partito Democratico, Più Europa (che raccoglie anche Pri e Psi), Volt Emilia-Romagna, Emilia-Romagna Coraggiosa, Europa Verde e la lista civica “Bonaccini Presidente”.

Sei liste anche per Lucia Borgonzoni, ma a Piacenza saranno cinque: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, i Giovani per l’Ambiente, la civica “Borgonzoni Presidente”. Non ce l’avrebbe fatta invece a raccogliere le firme la sesta formazione in lizza su base regionale “Cambiamo!-Popolo della Famiglia”.

In corsa autonoma anche a Piacenza il Movimento Cinque Stelle, che candida Simone Benini. Mentre nel nostro collegio provinciale a soltanto L’Altra Emilia-Romagna, che candida a presidente Stefano Lugli, avrebbe la lista con i pretendenti a uno dei quattro seggi piacentini in assemblea regionale.

Sia Potere al Popolo che il Partito Comunista, così come il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità, non avrebbero raccolto le firme nel collegio di Piacenza e quindi non comparirebbero sulla nostra scheda.

Ricordiamo che per correre alla presidenza regionale basta essere presenti in almeno 5 collegi sui 9 del territorio emiliano romagnolo.

Se il quadro fosse così confermato, ci sarebbero 4 candidati presidenti e 13 liste complessivamente nel collegio provinciale piacentino con 52 candidati consiglieri regionali.