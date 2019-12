Sarà una settimana di Natale contraddistinta da stabilità atmosferica grazie al rinforzo di un campo di alta pressione, con il ritorno di cieli poco nuvolosi ma con clima più fresco e ventoso.

Sono le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3bMeteo per quanto riguarda l’Emilia Romagna. Anche nella nostra provincia il cielo sarà tendenzialmente sereno o poco nuvoloso, con temperature che nei primi giorni della settimana in pianura saranno comprese tra 12 e 5 gradi, per poi subire una progressiva flessione.