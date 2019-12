Sfida al vertice tra Assigeco e Unieuro Forlì

Dopo il trionfo di Udine l’UCC Assigeco Piacenza si prepara a far visita ad un’altra delle grandi del campionato, l’Unieuro Forlì, che occupa la seconda posizione insieme ai biancorossoblu.

Partita importante, quella di domenica 8 dicembre alle 18, sotto ogni punto di vista, vuoi perché chi vince consolida ulteriormente la propria posizione in vetta al girone Est, vuoi perché i due punti, ad una giornata dal termine del girone di andata, saranno praticamente decisivi per l’una o per l’altra in vista della partecipazione alla prossima Coppa Italia.

I romagnoli vengono dalla convincente vittoria di Roseto e rappresentano senza dubbio una delle favorite principali alla promozione.

Sono arrivati infatti giocatori abituati a vincere come Ndoja e Bruttini, cui sono stati affiancati americani di assoluto valore come Rush (12.9 punti a gara) e Watson (12.5 con 4.1 assist di media). Sotto canestro si è poi aggiunto Benvenuti, che tanto bene ha fatto a Bergamo nella passata stagione mentre Marini e Giachetti – che pare vivere una seconda giovinezza – costituiscono lo zoccolo duro dei biancorossi guidati da questa stagione da un coach di prestigio come Sandro Dell’Agnello.

L’Unieuro fa del collettivo la propria forza: 5 giocatori vanno oltre la doppia cifra di media e Ndoja e Bruttini viaggiano rispettivamente a 9.8 e 9.4 punti a partita. Non è un caso che siano il terzo miglior attacco del girone (81.8 punti a partita), con una percentuale ottima (54%) nei pressi del pitturato. Punto debole è sicuramente la consistenza a rimbalzo: Forlì concede 11 carambole offensive a partita, un invito a nozze per il dinamismo sotto le plance di Hall e Ogide.

Una match complicato, ma non impossibile per un’Assigeco che ha tolto da tempo, nel bene e nel male, questo aggettivo dal proprio vocabolario.

I ROSTER

Unieuro Forlì: 1 Rush, 3 Kitsing, 7 Campori, 10 Watson, 11 Petrovic, 13, Marini, 14 Cinti, 18 Dilas, 21 Piazza, 23 Oxilia, 25 Benvenuti, 33 Bruttini, 43 Ndoja. All. Dell’Agnello.

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 20 Ferraro, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“La vittoria a Udine ci ha dato grande energia e positività e vogliamo sfruttarle a nostro favore nella insidiosissima trasferte di Forlì. I romagnoli sono una squadra da alta classifica e stanno vivendo un ottimo momento di forma fatto di tre vittorie consecutive di cui una con ampio margine con Verona. Ma noi non vogliamo pensare agli avversari ma solo a noi stessi per regalarci un’altra grande serata”.

Matteo Piccoli: “Arriviamo da un buon momento di forma, la vittoria di Udine è stata una grande iniezione di fiducia. A causa degli infortuni abbiamo cambiato diversi assetti ma ciò che non sta cambiando è il coraggio che stiamo avendo, soprattutto in trasferta. Anche a Forlì sarà necessario essere perfetti contro una squadra davvero forte. La difesa dovrà fare ancora la differenza. Siamo pronti a combattere”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.