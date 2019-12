Sfida casalinga per Gas Sales Piacenza contro Ravenna, prevendite aperte

Apre ufficialmente domani, mercoledì 11 dicembre, la prevendita dei biglietti per la dodicesima giornata di Superlega Credem Banca in programma sabato 14 dicembre alle ore 18 che vedrà andare in scena al Palabanca la sfida la Gas Sales Piacenza e Consar Ravenna.

Tutti coloro che vorranno assistere al match e che non sono in possesso dell’abbonamento potranno acquistare il ticket valido per l’accesso al palazzetto nelle filiali della Banca di Piacenza e negli uffici Gas Sales presenti sul territorio o procedere con l’acquisto online attraverso il circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. I biglietti saranno in vendita anche il giorno della gara alle casse del Palabanca.

I prezzi definiti per l’incontro tra Piacenza e Padova sono i seguenti:

Tribuna Numerata Gold: € 25

Tribuna Numerata Gold (ridotto Under 18 e Over 65): € 20

Tribuna Numerata Silver: € 20

Tribuna Numerata Silver (ridotto Under 18 e Over 65): € 17

Tribuna Libera: € 15

Tribuna Libera (ridotto Under 18 e Over 65): € 13

Per tutti i dettagli e per conoscere le agevolazioni previste per i tesserati Fipav e altre categorie, la Gas Sales Piacenza invita a consultare il proprio sito alla sezione dedicata: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php

