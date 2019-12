Si accende il presepe scenografico del Museo della Cattedrale

Inaugurato il presepe scenografico del Museo della Cattedrale alla presenza del vescovo Gianni Ambrosio.

Inaugurato con la benedizione del vescovo il presepe scenografico del Museo Kronos (via Prevostura), sovrastato da una grande e luminosa Luna, che ha fatto la sua apparizione nel giardino delle absidi della Cattedrale.

«Il Presepio è un segno davvero splendido, luminoso; vorrei allora augurare la Luce per il cammino di tutti i piacentini» così Mons. Gianni Ambrosio ha voluto rivolgere il Suo augurio alla città. In tanti, grandi e piccini (alcuni dei quali con ancora in mano i biscotti di Natale preparati nel laboratorio didattico pomeridiano), hanno affollato l’ingresso del Museo per assistere all’accensione e alla benedizione dell’opera e per gustare in seguito una tazza di buon vin brulé o di tisana calda.

Il presepe oggi inaugurato rimarrà allestito nel giardino di via Prevostura fino al 6 gennaio 2020, per tutta la durata della rassegna «Natale ad Arte», ricca di eventi da non perdere. Per poter apprezzare appieno la suggestione creata dalle luci, è consigliabile la visione serale.