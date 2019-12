Si chiude l’anno della Provincia “In corso interventi per 27 milioni destinati a viabilità e scuole”

“Nel 2019 abbiamo avuto 10 milioni di spesa per investimenti. Attualmente ci sono 27 milioni di euro impiegati per opere in corso, dei quali 17 destinati alla viabilità e la parte rimanente per l’edilizia scolastica. A questo si aggiungono sedici assunzioni con il piano dello scorso anno e altre 20 nell’anno che sta per chiudersi”.

Sono i numeri con cui il presidente della Provincia Patrizia Barbieri ha sintetizzato, nella mattinata del 19 dicembre, un’anno di attività dell’ente di via Garibaldi. L’occasione è stato il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri con gli organi di informazione locale, andato in scena dopo il consiglio provinciale.

“Si tratta tuttavia di un bilancio annuale in chiaroscuro – ha evidenziato ancora Barbieri -, positivo dal punto di vista dell’ordinaria amministrazione, ma che lamenta sempre una necessità di fondi pari a 34 milioni per interventi straordinari. Come sindaco di Piacenza, mi preme ribadire il ruolo fondamentale e strategico della Provincia. Guardiamo alle scuole, per tanti anni ignorate, oggi abbiamo interventi cantierabili per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro. Nei nostri istituti ci sono 12mila studenti, investire sulla sicurezza degli impianti significa investire anche sul loro futuro”.

“Nelle difficoltà – ha aggiunto – stiamo dimostrando la nostra capacità di saper rispondere a tante esigenze del territorio. Dietro tutto questo c’è un modo di lavorare molto positivo di tutti gli uffici provinciali. Le persone che lavorano all’interno di questo ente sono il vero motore che ci fa andare avanti. Mi auguro che alla Provincia vengano sempre di più date risorse e funzioni, altrimenti ci troveremo a dover fare scelte in condizioni di emergenza”.

Poi un commento su turismo e promozione del territorio, a pochi giorni dall’inizio di un anno, il 2020, particolarmente importante da questo punto di vista. “Abbiamo compreso l’importanza di fare squadra – le sue parole -. Quando ci si mette in rete si riesce ad essere attrattivi: il mio invito alle amministrazioni è quello di capire che quando ci sono le risorse queste vanno valorizzate inserendole in un sistema più ampio. A Piacenza dobbiamo puntare su un turismo di qualità, esperienziale, che unisce cultura, gusto e bellezze straordinarie”.