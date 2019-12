Smart city e innovazione, domani apre i battenti il “Laboratorio Aperto”

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo “Laboratorio Aperto” nell’ex chiesa del Carmine a Piacenza.

Il nuovo spazio, che si propone di essere un hub dedicato ad innovazione, logistica, mobilità sostenibile, cultura e smart city, aprirà le porte alla città con una due giorni di eventi ed attività.

Si parte giovedì 19 dicembre, ore 16 e 30, con il taglio del nastro ed una serie di interventi di autorità e responsabili del progetto. Venerdì 20 dicembre le iniziative proseguono con incontri destinati alle scuole e convegno su Piacenza Smart City.

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO – In occasione dell’evento inaugurale dei nuovi spazi riqualificati del complesso del Carmine, dalle 15 alle 18 di domani, giovedì 19 dicembre, in piazza Casali, via Posta dei Cavalli e via Angilberga sarà istituito il divieto di circolazione, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati delle strade e lungo l’intero perimetro della piazza.

Contestualmente sarà vietato il transito in via San Sisto, con l’esclusione dei soli residenti e fruitori di autorimesse che, nel tratto compreso tra vicolo Cortazza e via Angilberga, potranno in via eccezionale circolare in entrambi i sensi di marcia.

IL PROGRAMMA COMPLETO

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

16.30 – 16.50 Taglio del nastro

16.50 – 17.40 Saluti istituzionali e presentazione dei lavori – Intervengono: Sindaco di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, Vice Sindaco di Piacenza, Assessore ai Lavori Pubblici Manutenzione Valorizzazione patrimoniale del Comune di Piacenza

17.40 – 17.50 Il recupero ed il restauro dell’ex Chiesa del Carmine – Intervento dell’ Azienda esecutrice dei lavori

17.50 – 18.00 Il ruolo degli innovation hub – Fabio Sgaragli, Fondazione Giacomo Brodolini

18.00 – 18.10 Genio e innovazione – Massimo Temporelli, The FabLab: Make it real

18.10 – 18.30 Concerto a cura del Conservatorio Giuseppe Nicolini

A seguire aperitivo

VENERDI’ 20 DICEMBRE

9.30 – 9.45 Saluti istituzionali e introduzione – Comune di Piacenza

9.45 – 10.10 Il recupero ed il restauro dell’ex Chiesa del Carmine – Valentina Arosio, restauratrice

10.10 – 10.30 Cantiere Carmine: Un cantiere “parlante” nel cuore di Piacenza – Arch. Franz Bergonzi

10.30 – 12.00 VR/AR Lab experience, dedicato alle scuole

15:00 – 18:00 Il Comune che vogliamo: il Piano Smart City

Troveranno spazio i seguenti interventi:

• Presentazione del Piano Smart City del Comune di Piacenza

• Le proposte dei cittadini

• Diagnostica urbana, Big Data e prestazioni ambientali per una smart sustainable responsive city

• Tavola Rotonda “il futuro delle nostre città”

Intervengono i Comuni di Parma, Ferrara, Cremona e Piacenza

A seguire aperitivo