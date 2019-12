“Society of the Year Award”, premiato a Lancaster uno studente della Cattolica

Giorgio Barbattini, ventiduenne piacentino studente iscritto al quarto anno del programma Double Degree in International Management dell’Università Cattolica di Piacenza, ha ricevuto il premio “Society of the Year Award 2019-2020″.

Dopo i due anni di università frequentati alla facoltà di Economia e Giurisprudenza, Giorgio si è trasferito per il terzo e quarto anno del programma alla Lancaster University, dove è diventato presidente della Lancaster University Business Consultancy Society: sotto la sua guida la society ha vinto il premio conferito dall’Università inglese alla migliore tra le 174 societies che popolano il campus anglosassone, che conta circa 15mila studenti provenienti da tutto il mondo.

“Sono molto soddisfatto di questo premio, soprattutto perché ha vinto il gioco di squadra. Collaborando abbiamo potuto realizzare i programmi che ci eravamo prefissi – racconta con orgoglio Barbattini -. Business Consultancy Society offre l’opportunità di trasferire le conoscenze teoriche apprese durante gli studi ai problemi del mondo reale, attraverso progetti di consulenza guidati dagli studenti. La nostra è l’unica società che fornisce una vera piattaforma tra studenti e aziende con lo scopo sia di raggiungere gli obiettivi di apprendimento degli universitari che di perseguire i fini strategici dell’impresa”.

“Non è la prima volta che gli studenti del Double Degree in International Management ricevono significativi riconoscimenti dai Partner esteri che collaborano all’erogazione del programma – commenta la prof.ssa Laura Zoni, direttrice del Programma – le conoscenze e le abilità relazionali dei nostri studenti sono distintive e apprezzate. Merito a loro, e un pizzico di orgoglio anche nostro per averli accompagnati nella loro formazione”.