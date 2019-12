“Sostegno imprese in montagna, includere anche Lugagnano, Pianello e Alta Val Tidone”

Alcuni Comuni del Piacentino, nonostante appartengano al territorio appenninico, non risultano essere tra quelli che beneficiano della legge regionale sul sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane.

Per questo i consiglieri piacentini Gian Luigi Molinari e Katia Tarasconi (Partito democratico), Matteo Rancan (Lega), Giancarlo Tagliaferri e Fabio Callori (Fratelli d’Italia) hanno presentato una risoluzione in Regione per chiedere all’Assemblea legislativa di presentare le modifiche necessarie per ricomprendere tra i beneficiari delle misure anche i Comuni di Pianello Val Tidone, Lugagnano e Alta Val Tidone.

“Comuni che in virtù della loro collocazione – spiegano i consiglieri – hanno fatto parte in passato delle comunità montane della loro area e la cui conformazione fisica conferma la loro appartenenza alle aree montane, avendo essi un territorio che presenta un dislivello superiore ai 600 metri”.