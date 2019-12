Spaccia mentre è ai domiciliari, arrestato insieme al suo “corriere”

Spaccia mentre è ai domiciliari, arrestato dai carabinieri di Bobbio insieme al “corriere” mentre portava la droga ad altri due clienti.

Il doppio arresto è stato messo a segno il 6 dicembre nei pressi dell’abitazione dell’uomo, un cittadino marocchino, in via Maddalena. I militari in borghese si erano appostati in zona ed hanno notato gli strani movimenti nell’abitazione. I carabinieri hanno fermato un piacentino, di 34 anni, già noto in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, uscire dall’abitazione del marocchino con 4 grammi di cocaina, consegnati ad altre due persone, di 53 e 32 anni, sempre piacentini.

I militari hanno quindi effettuato una perquisizione in casa del marocchino, trovando 3mila euro ma non altra droga. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, così come il 34 enne, accusato in concorso.