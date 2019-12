Spazi acqua alla Raffalda, il Tar di Parma dà ragione al Comune di Piacenza

Spazi acqua Piscina Raffalda; il TAR di Parma dà ragione al Comune di Piacenza

Il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) di Parma ha rigettato con propria ordinanza, pubblicata in data 19 dicembre, il ricorso presentato dalla Kosmo Pallanuoto Asd contro il Comune di Piacenza, volta all’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Sport il 13 settembre scorso in merito alla suddivisione degli spazi acqua della piscina comunale Raffalda, in concessione tra le squadre agonistiche di nuoto e pallanuoto.

Secondo l’ordinanza, il provvedimento del Comune risulta “congruo, proporzionato e formalmente rispettoso dei parametri normativi applicabili”, in quanto il Comune ha correttamente bilanciato gli interessi contrapposti delle Società Sportive. Nel ricorso si sono costituiti, a supporto delle ragioni del Comune, la Federazione Italiana Nuoto – FIN, la Pallanuoto Piacenza 2018 S.S.D. e la Società Canottieri Vittorino da Feltre ASD.

“Accogliamo l’ordinanza del Tar di Parma – commentano il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport, Stefano Cavalli – come ulteriore certificazione della correttezza dell’azione del Comune e, nel caso particolare, del Responsabile dell’Ufficio Sport, volta, anche in questa circostanza, alla massima trasparenza e al totale rispetto delle regole, all’interno dell’obiettivo di dare nei limiti del possibile risposta alle esigenze di tutti”.