Sportelli comunali e biblioteche, le variazioni di orario nel periodo festivo

Uffici e sportelli comunali aperti al pubblico osserveranno a Piacenza, nel periodo natalizio, alcune variazioni di orario in aggiunta alle chiusure nelle festività del 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Nelle giornate di martedì 24 e martedì 31 dicembre, termine anticipato del servizio alle 13.30 per il Quic di viale Beverora, alle 13 per il punto di accoglienza turistica Iat di piazza Cavalli 10 e alle 14 per il Quinfo di piazzetta Pescheria, che riunisce Urp e Informagiovani. Lo sportello Europe Direct resterà chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio. Gli sportelli Informasociale di via Taverna e via XXIV Maggio, invece, non subiranno alcuna modifica nello svolgimento della consueta attività, fatta eccezione per le chiusure festive di Natale, S. Stefano, 1° gennaio ed Epifania.

Biblioteche comunali, gli orari nel periodo festivo – Nel periodo natalizio, l’orario di apertura delle biblioteche comunali subirà alcune variazioni, al di là delle chiusure festive del 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio. Anche lunedì 23 e martedì 24 dicembre, infatti, tutte le sedi resteranno chiuse al pubblico, mentre nella giornata di martedì 31 dicembre saranno operative unicamente dalle 9 alle 13 (con termine delle attività alle 12.30 per la Sezione Ragazzi Giana Anguissola).

Da venerdì 27 dicembre sino a sabato 4 gennaio, la Passerini Landi chiuderà sempre alle 19, riprendendo da martedì 7 gennaio l’apertura prolungata sino alle 21. Resterà chiusa da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio compresi la sede distaccata della Besurica.