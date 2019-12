Statale 45, jeep si ribalta: intervento dei vigili del fuoco e traffico rallentato

Auto si ribalta sulla Strada Statale 45, traffico a senso unico alternato tra Rivergaro e Travo.

Nella prima mattinata del 6 dicembre, per cause ancora in corso di accertamento, nel tratto di strada all’altezza di Località Coni Sotto (Travo) una jeep è andata fuori strada, per poi ribaltarsi ruote all’aria in mezzo alla carreggiata.

Sul posto l’ambulanza del 118 di Bobbio, con il personale infermieristico che ha soccorso l’automobilista: da quanto è stato possibile apprendere, il conducente sarebbe un anziano e, a seguito dell’impatto, seppur violento, avrebbe riportato solamente delle contusioni.

Per la messa in sicurezza del veicolo, in azione la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bobbio assieme ai colleghi di Piacenza partiti con l’autogru.