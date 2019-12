Nella tarda serata di martedì 10 dicembre, intorno alla mezzanotte, un uomo in bicicletta è stato urtato da una Mercedes Classe B.

L’incidente è avvenuto sulla rotatoria della Strada Caorsana all’altezza di Piacenza Expo. A soccorrere per primi il malcapitato ciclista due guardie giurate che hanno chiamato i soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato caricato in ambulanza e trasportato in pronto soccorso per accertamenti: avrebbe riportato una sospetta frattura ad un arto e varie escoriazioni, ma nel complesso le sue condizioni non risultano preoccupanti. Illeso, invece, il conducente della monovolume Mercedes.

Ai carabinieri del nucleo radiomobile il compito di stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.