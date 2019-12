Strada del Cerro, prorogata fino al 20 dicembre l’interruzione della circolazione

Con una nota, il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, non sono stati completati i lavori di ricostruzione del manufatto di attraversamento del torrente Verogna al km 16+150, lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la proroga dell’interruzione della circolazione veicolare, dal 07/12/2019 al 20/12/2019 per tutte le categorie di veicoli, lungo la stessa Strada Provinciale.