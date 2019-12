“Su inquinamento dell’aria servono decisioni coraggiose”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Caterina Pagani, candidata piacentina nella lista Bonaccini per le Elezioni Regionali del 2020, sul tema dell’inquinamento

“Nel 2017 si candidò nella lista civica che appoggiava la candidatura a sindaco di Paolo Rizzi. Quell’esperienza non portò Caterina Pagani in Consiglio, ma propiziò la nascita di Piacenza Oltre, associazione di cui oggi è presidente che ha come finalità la promozione di un dialogo su tematiche pregnanti per il futuro di Piacenza. A cavallo tra il 2019 e il 2020 è arrivato il sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini come presidente della Regione Emilia Romagna, ruolo che ricopre già dal 2014.

Tra i temi più cari a Caterina vi è senza ombra di dubbio l’ambiente, data anche la sua esperienza in materia come certificatore di sistemi di gestione ambientali e come verificatore di emissioni CO2.

“Tra gli indicatori che vedono Piacenza nelle ultime posizioni tra le città più vivibili del Sole 24 Ore, ce ne sono alcuni noti alla cittadinanza, altri che invece pongono delle questioni – afferma – io vorrei focalizzarmi su quelli noti, come la qualità dell’aria, in particolare sul PM10, nostro tallone d’Achille come per molte altre città italiane. Non vedo nessun miglioramento a livello di politiche sostanziali: ogni anno vediamo gli stessi trend che si ripetono”.

La candidata piacentina nella lista di Bonaccini sottolinea come in determinati anni vi siano condizioni meteorologiche favorevoli le cose vanno meglio, al contrario quando le condizioni sono sfavorevoli, si assiste a una dispersione degli inquinanti superiore al numero ammesso dalle direttive europee sulla tutela della qualità dell’aria.

“Non si vedono politiche aggressive in merito, che vada a cogliere i nodi centrali di questi problemi, perché servono decisioni coraggiose e magari impopolari. Si decide soltanto di fermare il traffico in alcune zone e in alcune giornate”. Ad aggravare la situazione, continua Pagani, la presenza di una bretella autostradale in territorio veramente prossimo al centro storico, questo fa si che il traffico pesante che c’è su questa arteria vada a sommarsi al traffico ordinario”.

L’idea potrebbe essere quella di un tracciato alternativo: “Esistono già delle proposte parzialmente discusse con i comuni a nord del Po, in questo modo Piacenza si libererebbe di una quota notevole di traffico, circa 30 mila veicoli, la maggior parte pesanti, con un contributo ancora maggiore al PM10. Questa è sicuramente un’azione complessa, ma qualcuno deve pur portarla avanti, se si vogliamo davvero cambiare le cose”.