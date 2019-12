Successo alla Biffi Arte per la presentazione della favola di Pap Buscarini

Successo per la prima presentazione del libro “PAP la palla bislunga e quel fantastico pomeriggio” (Edizioni Officine Gutenberg), alla Galleria Biffi Arte di Piacenza.

Un libro che parla di partite, trasferte, amici, e ovviamente di Pap, al secolo Marco Buscarini, ex pilone dei Lyons nell’epoca più romantica del rugby italiano. A presentarlo, davanti a un folto pubblico, l’autore Paolo Garetti e Giacomo Bagnasco di Radio 24.

La palla del titolo è ovviamente quella da rugby, e fu definita così da un signore al quale venne chiesto durante una trasferta, dove fosse il campo da Rugby di San Giorgio “Rugby? – la sua domanda – ah, lo sport con la palla bislunga!”.

“PAP la palla bislunga e quel fantastico pomeriggio” è una fiaba moderna e struggente, illustrata da Linda Orlandi, in ricordo del grande Busca, oltre che rugbista persona di un’umanità straordinaria, che ha insegnato a generazioni di giovani il rispetto per l’avversario e per l’arbitro, il saper sempre trovare un punto d’incontro, il saper sempre rispettare le opinioni di chi ti è di fronte.