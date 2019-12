Successo per l’Open Day dell’istituto Sant’Eufemia lo scorso fine settimana, un’occasione per conoscere un percorso qualificato di continuità nido, scuola infanzia e scuola primaria presente in città che verrà ripetuto nel mese di gennaio.

I genitori avranno quindi un’occasione in più per visitare liberamente la struttura, ampia, accogliente e dotata di tecnologie avanzate (accesso a internet in tutte le classi della scuola primaria, lavagne interattive multimediali, laboratorio di informatica rinnovato a settembre 2017).

Foto 3 di 6











Chi ha preso parte all’Open Day di sabato scorso è stato possibile avere un colloquio con la dirigente e con gli insegnanti che il prossimo anno inizieranno un nuovo ciclo scolastico per conoscere il piano dell’offerta formativa ed approfondite metodologie, attività, organizzazione e peculiarità dell’Istituto, unico a Piacenza ad offrire:

– un sistema integrato di educazione e istruzione da uno a undici anni, in linea con i più innovativi indirizzi pedagogici;

– il percorso più completo di apprendimento della lingua Inglese con docenti madrelingua British Institutes abilitati all’insegnamento dell’innovativo AKTIVE Learning Method che prevede attività mirate per nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria, con docenze in orario curricolare, utilizzo della metodologia CLIL, esami di certificazione, laboratori pomeridiani e Summer Camp.

L’istituto, situato nel centro della nostra città, ha ottenuto il riconoscimento di scuola cattolica e si ispira al Carisma Vincenziano della Congregazione che la fondò nel lontano 1875. Oggi la scuola offre un progetto che mette al centro dell’azione educativa l’attenzione alla persona e la cura per la formazione dell’individuo dal punto di vista etico in un ambiente protetto, ma attento ad inserire i ragazzi nella società attuale, attraverso l’impegno nella qualificazione dell’offerta formativa, l’aggiornamento continuo dei docenti, l’ottimizzazione della compresenza delle figure educative e l’intervento di esperti.

Numerosi sono i servizi studiati per rispondere elle esigenze degli alunni e delle loro famiglie, quali assistenza ai compiti, prolungamenti orari per tutte le fasce d’età, laboratori in orario extrascolastico che spaziano in varie aree (musica, sport, attività espressive…) ed un centro estivo in lingua inglese.

L’istituto, dotato di una cucina interna le cui attrezzature sono state in buona parte rinnovate nel 2019, applica i menu approvati dall’Ausl, somministra frutta e verdura biologica e attiva laboratori di educazione alimentare. Sta avviando iniziative per una sensibile riduzione dell’utilizzo della plastica e ha scelto prodotti eco-compatibili per la pulizia degli spazi a salvaguardia dell’ambiente e della salute di tutti coloro che lo ‘abitano’.

Durante l’Open Day è stato allestito uno spazio gioco per i bambini insieme a un laboratorio ludico-musicale condotto da un’esperta del progetto Ritmia.