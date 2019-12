SuperLega, Top Volley Cisterna – Gas Sales Piacenza 1-1 DIRETTA

TOP VOLLEY CISTERNA – GAS SALES PIACENZA 1-1

(25-22 21-25)

La tredicesima giornata del campionato di SuperLega, ultima del girone di andata, vedrà impegnata la Gas Sales Piacenza in trasferta contro la Top Volley Cisterna guidata da mister Lorenzo Tubertini domenica 22 dicembre alle ore 18.

Dopo sei tie break stagionali, di cui cinque vinti, la Gas Sales Piacenza è ancora alla ricerca della prima vittoria netta da 3 punti, battere la formazione di casa potrebbe essere una bella iniezione di fiducia per i biancorossi per concludere al meglio il primo girone d’andata in SuperLega. I piacentini in settimana hanno preparato al meglio la gara insieme a mister Andrea Gardini e a tutto lo staff. La gara contro la formazione pontina è importante anche in chiave classifica: Piacenza, infatti, può ancora coltivare una piccola speranza per accedere ai playoff di Coppa Italia. Per farlo è necessario per i biancorossi ottenere una vittoria da 3 punti e sperare in risultati favorevoli dai campi in cui saranno impegnate Verona e Padova.

Tra i protagonisti di questo girone d’andata c’è, ancora una volta, Alessandro Fei: entrato a partita in corso domenica scorsa contro Ravenna, Fei come sempre ha dato il suo grande contributo alla causa, mettendo a terra punti pesanti e trasmettendo ai compagni la giusta carica per chiudere a favore dei piacentini il tie break. Il capitano biancorosso è uno degli ex della partita insieme a Fabio Fanuli, Matteo Pistolesi, Matteo Paris: i primi tre, inoltre, hanno vestito la maglia di Latina nella stessa stagione 2016/2017. In vista di domenica è proprio Fei a commentare l’importanza del match:

“La partita di domenica sarà molto importante sia per noi sia per loro: Latina è una buona squadra che forse in questo momento non sta esprimendo il suo gioco migliore e vorrà sicuramente fare bene davanti al proprio pubblico. Noi siamo consapevoli del nostro valore: stiamo preparando al meglio la partita e dobbiamo scendere in campo con la voglia e la consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo chiudere al meglio questo girone d’andata”.

In casa Top Volley, invece, è forte il desiderio di invertire il trend negativo di risultati: reduci, infatti, da cinque sconfitte consecutive, i padroni di casa arrivano a questa gara da penultimi in classifica a 7 punti e devono fare i conti con lo stop del libero Mimmo Cavaccini, infortunatosi nel match contro Milano. In settimana i ragazzi di coach Tubertini sono scesi in campo per un allenamento congiunto con la nazionale tunisina: un buon test, concluso 2-2 per i pontini, che ha dato indicazioni proprio in vista della sfida contro Piacenza che rappresenta di fatto una sfida cruciale.

In occasione della gara di domenica, la Top Volley Cisterna organizza il celebre “Teddy Bear Toss”, il lancio dei peluche che saranno donati dagli atleti ai bambini ricoverati all’ospedale Goretti. Il match tra Top Volley Cisterna e Gas Sales Piacenza sarà trasmesso alle ore 18 in diretta su Rai Sport.

EX: Fabio Fanuli a Latina nel 2016-2017; Alessandro Fei a Latina nel 2016-2017; Matteo Paris a Latina nel 2013-2014; Matteo Pistolesi a Latina nel 2016-2017.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Maarten Van Garderen – 1 muro vincente ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera: Iacopo Botto – 6 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza).