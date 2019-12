Libri per i giovani con disturbi alimentari: il regalo di Natale delle Mamme del riuso

Il gruppo “Mamme del riuso” di Piacenza e provincia ha deciso di sostenere, per questo Natale, l’importante attività dell’equipe che in Pediatria si occupa di Disturbi del comportamento alimentare.

Nadia Greco – amministratrice insieme a Gabriella Botteri e Linda Gregori – ha consegnato nella mattinata del 18 dicembre una donazione in libri dedicata ai giovani e alle giovani pazienti che soffrono di queste patologie e che sono sottoposti a lunghi ricoveri per curarsi. La loro visita offre l’opportunità di ricordare che Piacenza è punto di riferimento interprovinciale fino a Modena per il trattamento di anoressia, bulimia e altri Dca in età evolutiva.

Il team è costituito da Giacomo Biasucci (pediatra nutrizionista), la psicologa di età evolutiva e clinica pediatrica Giulia Bensi, la dietista Angela Pozzoli e la coordinatrice Barbara Cavalli, nonché da infermiere professionali e operatori socio sanitari appositamente formati per la gestione terapeutica dei disturbi del comportamento alimentare. “Negli ultimi 5 anni – fa notare il primario – abbiamo valutato diverse centinaia di soggetti in età evolutiva, fino a 18 anni. Per la gravità e la complessità delle condizioni psichiche e organiche, il ricovero si rende necessario in un caso su dieci”.

“La Pediatria e Neonatologia – ha aggiunto – ha assunto da qualche anno il ruolo di riferimento per i bambini e gli adolescenti affetti da Disturbi del comportamento alimentare non solo del territorio piacentino, ma anche provenienti da Parma, Reggio Emilia e Modena, nonché dalle province lombarde limitrofe”.

Il gruppo “Mamme del riuso” di Piacenza e provincia conta circa 1300 membri ed è attivo su Facebook per dare una seconda vita a prodotti per la prima infanzia, giochi e abbigliamento. È un’alleanza al femminile, utile a tante famiglie con figli piccoli, che ha prodotto anche diverse iniziative di solidarietà.