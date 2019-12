Teatro Gioco Vita, in scena due spettacoli tra musica e poesia

Domenica 8 dicembre non ci sarà a Piacenza Ferruccio Filipazzi con lo spettacolo “Aspettando Natale”, in cartellone per la Rassegna “Itinerari di teatro… ed è dicembre” e per la Stagione di teatro scuola “Salt’in Banco” lunedì 9 e martedì 10 dicembre. È stata infatti improvvisamente annullata la tournée 2019/2020 per indisposizione dell’artista. Già decisa la sostituzione dello spettacolo, senza alcuna modifica di data e orario.

Domenica 8 dicembre per “Itinerari di teatro… ed è dicembre”, rassegna per le famiglie proposta da Comune di Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita con il sostegno di Iren, nel Salone degli affreschi del Palazzo Vescovile (piazza Duomo 33 – 1° piano), alle ore 16.30 andrà in scena “Le avventure di Pulcino” di ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Appuntamento organizzato in collaborazione con Diocesi di Piacenza – Bobbio e Kronos Museo della Cattedrale inserito nella rassegna culturale “Natale ad Arte”. In scena Lucia Palozzi diretta da Francesco Mattioni che con le tecniche del teatro d’attore e di figura e le canzoni dal vivo racconterà le avventure di Pulcino in cerca di una mamma: tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, sarà possibile seguire la storia del cucciolo fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità.

Lunedì 9 e martedì 10 dicembre per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” proposta da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, i bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie vedranno invece al Teatro Filodrammatici “Il famoso Canto di Natale del signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del pio Ospizio di Marshalsea” messo in scena da I Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri. Uno spettacolo di narrazione, musica, animazione di oggetti, clown, scritto e interpretato da Giacomo Anderle e Alessio Kogoj. Va in scena, con due improbabili orfanelli, uno Scrooge come non si è mai visto. E poi magia, poesia, scherzi e risate a non finire… un classico senza tempo che lascia il segno nel cuore di tutti.

Appuntamento lunedì 9 dicembre alle ore 10 e martedì 10 dicembre con doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45.