Teco Corte Auto supera anche Cagliari e conquista la vetta solitaria della classifica

Non si ferma più la Teco Corte Auto, che batte anche Cagliari e conquista la vetta in solitaria del campionato di A1 femminile di tennistavolo.

Finisce 4-1 per le magiostrine: un risultato che non deve trarre in inganno, perché la formazione sarda, vera rivelazione del campionato, è arrivata a Cortemaggiore fortemente motivata cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà il Corte e strappare almeno un punto.

La Teco Corte Auto con la coppia Sabitova – Paskauskiene ha costruito però l’ennesimo successo; in particolare Paskauskiene ha sfoderato una prestazione stellare opposta alla capitana avversaria Encea, per poi concedere il bis contro Clapa. Sabitova dal canto suo ha prima superato la cinese Wei Jian, e poi nel delicato incontro contro Encea sul punteggio di 3-1 ha tirato fuori giocate di altissimo livello nei momenti più importanti. L’unico punto avversario è arrivato da Clapa su Roncallo.

TABELLINI

Ruta Paskauskiene – Mihaela-Suzana Encea 3-0 (11-4, 11-3, 12-10)

Valentina Roncallo – Andreea Teodora Clapa 0-3 (5-11, 8-11, 9-11)

Valentina Sabitova – Wei Jian 3-1 (11-4, 11-5, 11-13, 11-5)

Ruta Paskauskiene – Andreea Teodora Clapa 3-0 (11-5, 11-7, 12-10)

Valentina Sabitova – Mihaela-Suzana Encea 3-0 (11-9, 11-3, 11-9)

CLASSIFICA

1 TECO CORTE AUTO PUNTI 12

2 CASTELGOFFREDO 11

3 NORBELLO 8

4 BAGNOLESE 6

5 QUATTRO MORI CAGLIARI 5

6 EPPAN 4

7 COCCAGLIO 0