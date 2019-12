Prosegue la fase di tempo stabile, ed anche il week end non farà eccezione.

Sabato 28 e domenica 29 dicembre nel piacentino il cielo sarà tendenzialmente sereno o poco nuvoloso; attenzione però in pianura alla nebbia, in particolare nella prima parte della giornata e alle gelate notturne. Le temperature minime infatti si attesteranno intorno allo zero in pianura (massime tra i 3-4 gradi), scendendo al di sotto in montagna.

E anche nei primi giorni della prossima settimana – fa sapere Arpae – l’aumento del campo di pressione determinerà condizioni di tempo generalmente stabile, con formazione di foschie dense e locali banchi di nebbia nelle zone di pianura.