Tendono un agguato alla guardia giurata per derubarla

Guardia giurata derubata da una banda di professionisti.

I fatti risalgono alla serata di venerdì, intorno alle 20, quando una pattuglia dell’Istituto di Vigilanza Ivri, mentre transitava in via Emilia Pavese a Piacenza, all’altezza dell’abitato di S. Antonio, è stata affiancata da una vettura che l’ha costretta a fermarsi.

Secondo quanto si è appreso, dalla vettura sono scese più persone che avrebbero minacciato la guardia giurata per farsi consegnare il denaro custodito a bordo della pattuglia nella piccola cassaforte. La pattuglia aveva infatti effettuato un prelievo in contanti che sarebbe dovuto giungere al centro di raccolta dell’Ivri.

I malviventi hanno sottratto anche la pistola in dotazione del vigilante che tuttavia non non avrebbe riportato alcuna conseguenza dall’agguato.

Le indagini sono affidate ai carabinieri giunti sul posto subito dopo l’allarme diramato: sono in corso le ricerche per capire quale via di fuga abbiano preso i ladri.

Probabile che il colpo sia stato effettuato da una banda di esperti, che avrebbero curato i movimenti della pattuglia.