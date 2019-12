Tennistavolo, Barani d’oro al torneo nazionale di Terni. Teco Corte Auto quinta nella classifica di società

Decisamente positiva per la Teco Corte Auto di tennistavolo la partecipazione al torneo nazionale giovanile andato in scena nel week end a Terni con circa 500 partecipanti.

Il club di Cortemaggiore ha preso parte alla competizione con 14 giovani pongisti: Pietro Calarco, Andrea Bragadini, Yllias, Mohamed e Anas Elaaziri, Dylan Baroni, Lorenzo Armani, Elisa e Giovanna Hu, Illary Solis, Arianna Barani, Valentina Roncallo, Costantino Cappuccio e Alessandra Benassi. Interessante la formula di gara, che prevedeva di giocare per tutte le posizioni dopo i gironi iniziali.

NELLE JUNIORES BARANI ORO E RONCALLO DI BRONZO – Ottima la vittoria nella categoria Juniores per Arianna Barani, che insieme alla compagna di squadra Valentina Roncallo ha dominato la gara: solo il tabellone che le ha messe a confronto in semifinale non ha consentito una finale tutta magiostrina. Barani in gran forma non ha sbagliato nulla giocando con grande sicurezza; anche Roncallo ha fatto molto bene chiudendo terza.

QUINTO POSTO DI SOCIETA’ – Oltre al doppio podio, importanti e significativi anche gli altri risultati, come il podio sfiorato da Alessandra Benassi e, in campo maschile, gli ottimi piazzamenti Calarco, Bragadini e Ylias Elaaziry. La Teco Corte Auto continua dunque il proprio percorso positivo anche nell’attività giovanile: interessante a questo proposito la classifica di società finale del torneo, che vede il club di Cortemaggiore al quinto posto finale su 120 società partecipanti, primo a livello regionale.

CLASSIFICA DI SOCIETA’ TOP TEN

1 CASTELGOFFREDO PUNTI 119

2 TORINO 87

3 CASAMASSIMA ( BA) 71

4 VALLECAMONICA (BS) 64

5 CORTEMAGGIORE ( PC ) 63

6 S.ESPEDITO ( NA) 43

7 VERZUOLO ( CN) 40

8 FRASSATI ( CS) 34

9 FORLI 32

10 EUREKA ROMA 30