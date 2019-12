Tenta la fuga durante un controllo della Provinciale, era senza senza assicurazione da 3 anni

È stato individuato e fermato dalla Polizia Provinciale di Piacenza, il conducente del mezzo che, circa due mesi fa, si è dato alla fuga nei pressi di San Nicolò, forzando un posto di blocco della polizia provinciale che aveva intimato l’alt perché privo di assicurazione da oltre tre anni e senza alcuna revisione.

Grazie al sistema di rilevazione targhe, gli agenti del Nucleo stradale della Polizia provinciale hanno potuto osservare i suoi spostamenti, che si sviluppavano lungo la S.P. 10 tra Sarmato e San Nicolò e nei giorni scorsi sono riusciti a fermare il conducente.

Dopo aver tentato nuovamente la fuga, gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo nei pressi di Rottofreno. Al conducente, con precedenti per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso, è stato contestato l’art 193 del codice della strada per mancata copertura assicurativa, fattispecie che prevede il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.

Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro del mezzo e verbalizzato le infrazioni commesse.

La Polizia Provinciale ricorda, come già più volte evidenziato, quanto i veicoli che circolano senza assicurazione rappresentino un grave pericolo per la comunità.