Il racconto della Redazione del Civico 11 dell’evento dello scorso 5 dicembre alla Fondazione di Piacenza e Vigevano in cui è stata allestita una mostra fotografica che racconta la quotidianità del progetto “Week-end di Sollievo – Vivere da adulti nella nostra città”

“Il 5 Dicembre alle 17 siamo andati alla Fondazione di Piacenza e Vigevano per un evento sulle prove di autonomia dei ragazzi che partecipano alle attività a Piacenza. Alcuni genitori hanno parlato delle esperienze dei weekend di sollievo, poi si è parlato della nuova esperienza dei ragazzi che abitano insieme: Giacomo, Paolo e Simone. I genitori hanno parlato di come vanno i loro weekend e di come riescono ad aiutarsi a vicenda.

Poi si è parlato dei weekend delle autonomie in casetta, dei laboratori e della nostra attività del mercoledì: la Redazione del civico 11. Infine sono stati gli educatori delle cooperative Aurora Domus e Assofa ad intervenire, tra cui Arianna e Daniela. Nella sala della Fondazione sono state esposte delle grandi fotografie raffiguranti alcune esperienze dei ragazzi durante i weekend, durante le attività e le riunioni diredazione: c’era anche l’immagine storica con il presidente della fondazione Toscani.

Elisa Ziliani