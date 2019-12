Una ghirlanda realizzata con materiali di recupero, un libriccino fitto di disegni e pensierini, una canzone natalizia intonata ai microfoni dell’aula consiliare, in Municipio: istantanee dall’incontro tra il sindaco Patrizia Barbieri e i bambini che frequentano l’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Nostra Signora dell’Orto”, presso l’istituto religioso delle Gianelline, accompagnati dalle maestre Amanda Bertè, Michela Mazzari e da suor Francesca Pilenga.

“Accogliere in Comune i piu piccoli, con il loro entusiasmo – sottolinea Patrizia Barbieri – è sempre un’occasione di gioia. Osservandoli, incuriositi da un contesto nuovo, desiderosi di esprimersi e di familiarizzare, a modo loro, con le istituzioni, è evidente il lavoro prezioso che viene svolto ogni giorno dalle insegnanti, in un ambiente educativo capace di trasmettere il valore della partecipazione”.

Foto 2 di 2



Caramelle in dono per tutti, al termine, ma anche tanti abbracci, con la curiosità e la dolcezza senza barriere che solo i bambini sanno esprimere. “Ti vedo sempre in televisione a spiegare la città”, hanno detto alcuni alunni rivolgendosi al sindaco: “Certo, la loro spontaneità strappa sempre un sorriso – rimarca Patrizia Barbieri – ma ricorda anche la grande responsabilità che si ha, nei loro confronti innanzitutto, nell’amministrare il territorio e programmarne lo sviluppo futuro. Anche per questo, aprire le porte di Palazzo Mercanti ai più piccoli è importante”.