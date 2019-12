Torna a Vernasca la Red Bull Fingers Cross

Tutto pronto per la Red Bull Fingers Cross 2019. Organizzata dal Prorider Marco Aurelio Fontana, la corsa gravel, tra le più difficili nel panorama italiano, è giunta alla terza edizione e si svolgerà anche quest’anno a Vernasca, in provincia di Piacenza. L’appuntamento è per domenica 15 dicembre.

La novità principale riguarderà il percorso, che sarà più lungo rispetto alla precedente edizione e raggiungerà i 30 km. Un altro fattore da non sottovalutare sarà il clima. Rispetto allo scorso anno, quando la gara fu disputata nei primi giorni di novembre, ci sarà il freddo di dicembre come uno degli avversari più temibili. Il tutto unito al fango e alla pioggia caduta abbondantemente in queste ultime settimane. L’obiettivo principale è tagliare per primi il traguardo, ma verranno premiati da una giuria anche i partecipanti più “stilosi”.

È prevista una categoria competitiva, per la quale sarà necessario presentare un certificato medico agonistico e iscriversi tramite fattore K (per tesserati FCI o enti della consulta l’ID Gara è 152081), e una non competitiva, per cui sarà sufficiente il classico certificato medico di sana e robusta costituzione. Per entrambe è necessario iscriversi mandando il proprio nominativo e il giro prescelto a press@fontanaprorider.it.

“La gara competitiva avrà una prova speciale – ha affermato Marco Aurelio Fontana – A metà percorso, infatti, è previsto un trasferimento, con tempo imposto, dove i concorrenti partiranno tutti insieme. Sarà una prova speciale di 4 km con salite, discese, sassi e tratti percorribili a piedi. Insomma una gara molto tecnica e sfidante. Come sempre, ci sarà da divertirsi”. Sono ammesse bici di qualunque tipo, anche se l’organizzazione consiglia quelle con drop da strada. Viste la difficoltà del percorso l’ideale sarà equipaggiare le proprie bici (soprattutto MTB) con gomme abbastanza strette.

Il costo di iscrizione a entrambe le gare è di 20 € e include il pacco gara e il ristoro a fine evento. Parte del ricavato della manifestazione andrà alla Fondazione Forza Walter in favore di Walter Belli.

Info evento:

• Dove: Pieve di Vernasca

• Quando: 15 dicembre, ritrovo ore 08:30, partenza ore 10

• Costo: 20 € (incluso pacco gara e ristoro a fine evento)

• Premiazione: ore 15

• Posizione Paddock: Piazza Vittoria

• Docce e lavaggio bici: Via Campo Sportivo

Per info e iscrizioni: press@fontanaprorider.it