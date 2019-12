Torna la Motobefana, sul Facsal giochi e dolci per i bambini

Per il nono anno consecutivo ritorna il 6 gennaio a Piacenza la Motobefana, evento voluto ed organizzato dai motociclisti dell’Associazione B.A.C.A. ® – Bikers Against Child Abuse – (Motociclisti contro l’abuso sui Bambini).

Rispettando la tradizione, anche quest’anno la manifestazione è rivolta sia ai bambini che ai motociclisti con il motogiro dedicato alla “Befana motociclista”, che sfilerà per le vie della città accompagnata – oltre che dai B.A.C.A. – anche dai motociclisti facenti parte delle varie associazioni piacentine, fra le quali “Raid for Aid”, “Motoclub Polizia di Stato ”, “Randagi su di Giri”, “Pistoni Tonanti”, “Motoclub Piacenza Gruppo Scodellator’s” e da chiunque volesse accompagnare la Befana con la propria moto.

Alla fine del run cittadino la Befana motorizzata ritornerà sul Pubblico Passeggio e sarà lieta di donare dolci ed allegria ai bambini piacentini. Saranno presenti anche i “giochi di una volta”, con i quali i bambini potranno divertirsi assaporando il piacere di giocare una volta tanto senza l’impiego di giochi elettronici.

Il ritrovo con i motociclisti partecipanti e la Befana è fissato sul Pubblico Passeggio alle ore 9, per la partenza entro le 10. La Befana ed i suoi accompagnatori torneranno al luogo di partenza verso le ore 11.

L’ASSOCIAZIONE – B.A.C.A.® esiste con l’intento di creare un ambiente sicuro per i minori vittime di abuso. Essa rappresenta un sodalizio di motociclisti che vuole ridare ai bambini il loro diritto a non aver paura del mondo nel quale vivono, che vogliono sostenere i loro piccoli amici “feriti” coinvolgendoli in un’organizzazione unita e riconosciuta.

Lavorano insieme con Enti locali e statali già presenti sul territorio a protezione dei minori. Desiderano mandare un chiaro messaggio a tutti coloro che sono coinvolti nella realtà del bambino/ragazzo abusato dichiarando che questo bambino fa parte della loro organizzazione e che sono pronti a dare loro il necessario supporto fisico ed emotivo tramite l’associazione e con la loro stessa presenza fisica. Sono preparati a proteggere questi minori da ulteriori abusi. Pur non giustificando in alcun modo l’uso della violenza o della forza fisica, se per qualsiasi motivo dovessero rappresentare l’unico ostacolo fra il minore e un ulteriore abuso, sono pronti a costituire.

B.A.C.A.® nasce negli Usa nel 1995 ed è un’Associazione NO- PROFIT nata con l’intento di combattere la piaga delle violenze e dei maltrattamenti sui minori, di dar loro sostegno, sicurezza e conforto, aiutarli a non vivere più nella paura e far recuperare loro fiducia nel mondo, in particolare negli adulti. Da esperienze personali il Fondatore, biker e psicologo specializzato nell’assistenza ai bambini dai 3 agli 8 anni, maturò la convinzione che la figura del biker avesse capacità di attrazione e forza utili a dare sostegno ai bambini abusati. Egli non sbagliò e, creata grazie ad un ridottissimo gruppo di bikers, oggi B.A.C.A.® conta migliaia di membri, preparati e motivati alla Mission, diffusi in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Australia, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, con Chapter ufficiali in Italia e in diverse altre nazioni, più molteplici Stati e Chapter in formazione.

B.A.C.A.® INTERNATIONAL ITALY ODV è un’Organizzazione di Volontariato nata nel 2010; noi i primi a portare questa realtà in Europa. La sede legale è in provincia di Cremona, ma l’Associazione opera sul territorio nazionale grazie alla presenza di molteplici Sezioni Operative. B.A.C.A.® opera in contatto diretto con il minore creando intorno a lui e alla sua famiglia una rete di sicurezza e di rapporti con figure adulte diverse da quelle istituzionali. La forza di B.A.C.A.® consiste nella costante presenza fisica dei suoi membri, in particolare nei momenti in cui il minore mostra evidenti segni di paura o chiusura, attraverso visite programmate, la partecipazione a eventi famigliari, giornate di giochi con i bambini, fino al loro coinvolgimento in giri in moto, che sanciscono definitivamente il sentirsi parte di una numerosa famiglia di bikers, il tutto finalizzato alla creazione di un clima di sicurezza, protezione e sostegno del minore, che dia loro forza ad esempio nel momento più difficile: la rivelazione, la testimonianza dell’accaduto, dell’abuso subito.

Al fine di sensibilizzare la popolazione sulla terribile piaga degli abusi sui minori si organizzano presentazioni e conferenze con esperti del settore quali psicologi, psicoterapeuti, forze di Polizia ed educatori. Si creano eventi per bambini e ragazzi sul territorio e si prende parte ad alcuni su specifico invito, allo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi per combattere la piaga degli abusi ed aiutare, oltre che i bambini/ragazzi, anche le strutture che li ospitano.

Per info: italy.bacaworld.org