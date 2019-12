Grande fermento alla Ricci Oddi a Piacenza.

Il giorno dopo l’incredibile ritrovamento di quello che potrebbe essere il “Ritratto di signora” di Klimt, rubato quasi 23 anni fa dalla Galleria, nella mattinata dell’11 dicembre – prima di essere affidato all’autorità giudiziaria e agli esperti che dovranno certificarne l’effettiva originalità – l’opera è stata per qualche minuto posizionata su un cavalletto al centro del salone d’onore della struttura, come ci ha raccontato ieri il consigliere di amministrazione della Galleria Leonardo Bragalini.

IL VIDEO DEL KLIMT RITROVATO ALLA GALLERIA RICCI ODDI

Contestualmente, la polizia scientifica si è occupata dei rilievi del caso intorno alla nicchia coperta da edera dove alcuni operai, impegnati in lavori di manutenzione, hanno scoperto il quadro nel pomeriggio del 10 dicembre. Il dipinto sarebbe stato avvolto in un sacco dell’immondizia con il logo di Enìa, multiutily fondata negli anni Duemila, circa una decina di anni dopo il furto. Dettaglio che potrebbe avvalorare l’ipotesi, già più accreditata, che il quadro sia stato riportato in galleria successivamente.

IL VIDEO DEL RITROVAMENTO DEL QUADRO DELLA POLIZIA

E’ stata anche l’occasione per un sopralluogo di istituzioni ed operatori culturali, come Anna Còccioli Mastroviti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, e l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi.

“Oggi c’è un incessante via vai di persone – ha spiegato, visibilmente emozionata, Laura Bonfanti, vicepresidente della Galleria Ricci Oddi -. Sull’originalità del quadro nessuno vuole ancora sbilanciarsi con certezza, ma in attesa delle analisi del caso la speranza è che sia la volta buona: gli indizi al momento sono positivi, vedasi il retro della tela con i timbri in ceralacca, oltre che il timbro della galleria e i cartellini dell’epoca”. “Tutto fa pensare ad un autentico – ha continuato -, aspettiamo però l’evolversi della situazione poco alla volta. Dei controlli se ne occuperà il nucleo operativo della tutela, che auspicabilmente verrà a Piacenza a compiere il lavoro. Al momento però non c’è una tempistica, siamo tutti speranzosi, sarebbe il regalo di Natale più bello per la città”. “Parliamo – ha evidenziato – di un’opera che a livello nazionale è seconda solo alla Natività del Caravaggio. Il quadro si è mantenuto bene, nonostante sia rimasto in un pertugio: come sia finito li è ancora un grandissimo punto interrogativo”.

“Si tratta di una scoperta che, se confermata, sarebbe eccezionale; sopratutto potrebbe essere un grande regalo alla comunità artistica e culturale di tutto il mondo” – le parole di Papamarenghi -. Piacenza non può che gioire, anche se bisogna aspettare tutti i rilevamenti del caso, anche perchè in questi 22 anni di sorprese non ne sono mancate. La prospettiva è quella di un rilancio importante, non solo della Galleria Ricci Oddi ma anche di tutta la città. C’è grande senso di riconoscenza: in primis verso le forze dell’ordine, che hanno lavorato in questi anni e non hanno mai abbassato la guardia sul fronte delle ricerche, ma anche verso gli operatori che ieri avrebbero potuto semplicemente buttare il sacco nero nell’immondizia. Quindi entusiasmo e dita incrociate – ha ribadito l’assessore – aspettiamo le verifiche, e in caso di riscontro positivo sarà una grande festa per la comunità, sopratutto un giallo risolto che valorizzeremo sia a livello locale che come Paese”.

Sul posto è spuntato anche il giornalista Ermanno Mariani, che in questi anni ha sempre seguito da vicino la vicenda del furto.