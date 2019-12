Tramello, al via le lezioni del corso per amministratori di condominio

È iniziato sabato mattina, 30 novembre, all’Istituto Tecnico per Geometri Tramello, il corso per amministratori di condominio organizzato dalla nota scuola della nostra città in collaborazione con l’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia Piacenza e la Casa Editrice La Tribuna.

La prima lezione è stata tenuta da Corrado Sforza Fogliani, Presidente del Centro studi della Confedilizia nonché Presidente del Comitato esecutivo della Banca di Piacenza e di Assopopolari.

Sono intervenuti per un saluto la preside della scuola, Sabrina Mantini, il Presidente di Confedilizia Piacenza, Antonino Coppolino, e Raffaella Volta per la Casa Editrice La Tribuna; e hanno preso la parola per fornire alcune informazioni di carattere pratico anche Renato Caminati e Franco Ferrari, responsabili organizzativi dell’iniziativa.

Nel corso della lezione, Sforza Fogliani ha illustrato ai numerosi presenti i principi fondamentali dell’istituto del condominio ed ha altresì sottolineato l’importanza del ruolo e della figura dell’amministratore condominiale.

A questa lezione ne seguiranno altre (in un’aula presso la sede del Tramello in via Negri, n. 45 a Piacenza), che avranno lo scopo di affrontare le varie tematiche riguardanti l’amministrazione, il riparto delle spese, i rapporti con i fornitori e condòmini, gli aspetti fiscali, ecc..

Il corso, che avrà carattere sia frontale in classe che on line, si rivolge agli studenti dei corsi diurno e serale del Tramello; al termine, dopo un colloquio d’esame, verrà rilasciato attestato di formazione iniziale compiuta che abiliterà all’esercizio della professione. Lo scopo dell’iniziativa è pertanto quello di fornire agli studenti un’attestazione immediatamente spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Del corso che è stato appena inaugurato, a conferma dell’importanza dell’iniziativa, ha dato notizia nei giorni scorsi anche la stampa nazionale, in particolare Il Sole 24ore.

Per informazioni sui corsi per amministratori di Confedilizia è possibile rivolgersi presso la sede dell’Associazione Proprietari Casa-Confedilizia di Piacenza (Via Del Tempio n. 29 – Piazza della Prefettura -, tel. 0523.327273 – fax 0523.309214. Uffici aperti tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00, lunedì, mercoledì e venerdì anche dalle 16.00 alle 18.00; e-mail: info@confediliziapiacenza.it; sito Internet: www.confediliziapiacenza.it). (nota stampa)