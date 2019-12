Tramello, Gilda “Smembramento ufficiale, responsabilità di politica e istituzioni del territorio”

La nota stampa del sindacato Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza

Alla chetichella, senza alcun tipo di confronto con le organizzazioni rappresentative dei docenti, è stato definitivamente decretato lo smembramento dell’Istituto Tramello Cassinari di Piacenza (con decreto firmato dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Versari del 23 dicembre, ndr), una decisione di cui non è stato illustrato l’impatto relativamente all’assetto dell’organico degli insegnanti che operano nella sede centrale di Piacenza e quella distaccata di Bobbio.

Un organico unico e per adesso non esiste alcuna certezza su quali docenti rimarranno a Piacenza e quali andranno nella sede di Bobbio la quale transiterà nel nuovo Istituto Onnicomprensivo.

Tutto è stato volutamente deciso senza ascoltare il parere dei docenti, un comportamento colpevole che riguarda più enti e tutte o quasi le forze politiche del territorio: la provincia di Piacenza, i comuni di Bobbio, Coli, Travo, Corte Brugnatella e Ottone, i responsabili locali dei partiti che compongono la maggioranza di governo e i capi dell’Ufficio Scolastico Regionale braccio operativo del Ministero dell’Istruzione (quindi di diretta responsabilità politica).

La Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza ha chiesto un incontro urgente al dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, ciò dopo aver appreso solo informalmente quanto che stava accadendo. La Gilda chiede che il nuovo assetto non intacchi la titolarità di tutti gli insegnanti, in primis di coloro che lavorando da sempre a Piacenza si potrebbero trovare tecnicamente in “esubero” a causa dell’amputazione della sede di Bobbio.

Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda di Piacenza e Parma, in merito alla vicenda fa presente “Abbiamo saputo che nelle settimane scorse il direttore scolastico regionale si sarebbe recato a Bobbio, peccato che chi rappresenta il vertice della scuola emiliano romagnola non abbia avvertito la sensibilità d’indicare come opportuna una consultazione delle rappresentanze dei docenti – continua il responsabile territoriale della Gilda – noi non facciamo propaganda politica. Questi comportamenti di certo non rimarranno inosservati. Noi rappresentiamo migliaia d’insegnanti le cui famiglie sono fatte di elettori e di elettrici, persone che tra qualche settimana saranno chiamate al voto, osservando l’accaduto potrebbero trarne le più opportune conclusioni, un particolare che ai politici dovrebbe interessare” – conclude – “noi non siamo nè contrari nè favorevoli all’operazione, avremmo voluto una maggiore concertazione per tutelare i diritti dei professori e la continuità didattica per i ragazzi”.