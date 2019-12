Trasferimento servizi sociali a Borgo Faxhall, il Comune cerca un progettista per allestire gli spazi

Trasferimento uffici dei servizi sociali a Borgo Faxhall, il Comune di Piacenza cerca un progettista per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Palazzo Mercanti mette a bando l’intervento con una base d’asta di 74 e 800 euro (Iva compresa).

Perché affidarsi a un professionista esterno? La motivazione è contenuta nella delibera pubblicata sull’albo pretorio.

“A causa della concomitanza dell’avvio di numerosi interventi relativi ai lavori pubblici l’Amministrazione – si legge – deve reperire dall’esterno figure altamente specializzate in grado di predisporre la documentazione di progettazione preliminare e necessaria”.

Una decisione che forse scatenerà qualche polemica, a maggior ragione visto che il progetto di trasferimento degli uffici non era stato gradito né alla stessa società che gestisce Borgo Faxhall né ai pendolari piacentini, che si erano detti preoccupati per l’aumento di traffico in zona.