Travolto da un armadio in casa, bimbo di pochi mesi trasportato a Parma

Attimi di paura nella tarda mattinata di domenica a Pontenure (Piacenza), dove sono intervenuti i soccorsi per un bimbo di soli sette mesi rimasto seriamente ferito all’interno di un’abitazione.

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto: secondo quanto si è appreso il piccolo, per cause da accertare, sarebbe stato travolto da un armadio procurandosi una seria ferita alla fronte. Scattato l’allarme, sul posto si sono rapidamente portati i sanitari con l’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto e l’auto infermieristica del 118; contemporaneamente è stato allertato anche l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nel campo sportivo del paese (nelle foto).

Dopo le prime cure, il bimbo è stato trasportato in volo all’ospedale Maggiore della città ducale: non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Intervenuti anche i carabinieri per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.