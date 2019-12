Anche a Piacenza – in linea col resto d’Italia – ci aspetta un finale di 2019 ed inizio 2020 col bel tempo.

Per la giornata del 31 dicembre è previsto cielo in prevalenza sereno su tutta la nostra provincia: le temperature minime del mattino saranno comprese tra 0 °C sui rilievi e -1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 5 °C in pianura.

Stabile anche l’1 gennaio, con qualche locale foschia o banco di nebbia – al mattino e alla sera – in pianura. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane attorno a 6 °C.