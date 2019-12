Tantissimi i piacentini che nella giornata di ieri, domenica 15 dicembre, hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla Pasticceria Dolci Fantasie in collaborazione con Progetto Vita.

Ben 180 le torte Cuor di Cioccolato vendute durante la giornata; tante le persone che hanno acquistato la specialità di Dolci Fantasie anche come regalo solidale per Natale.

Foto 2 di 2



Testimonial della giornata è stato Giovanni Rota, salvato a fine ottobre da un defibrillatore di Progetto Vita mentre ballava in discoteca.

“Siamo molto contenti di festeggiare insieme a Progetto Vita i nostri 20 anni di attività. – esordisce Franca Aversano, titolare della Pasticceria insieme al marito Ettore e alla sorella Paola – Crediamo nel lavoro svolto dall’Associazione piacentina e speriamo che con il nostro Cuor di Cioccolato si possa finanziare un altro defibrillatore nel nostro quartiere”.

Per chi non fosse riuscito a partecipare, sono ancora disponibili alcune torte, acquistabili presso la Pasticceria Dolci Fantasie, in Via Farnesiana, 17. Anche queste torte andranno a finanziare Progetto Vita.