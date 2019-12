“Un cuore di cioccolato” a sostegno di Progetto Vita

Un Cuore di Cioccolato per Progetto Vita, questo il titolo dell’evento che ha l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’Associazione piacentina, che da anni salva vite grazie ai defibrillatori installati sul nostro territorio.

Appuntamento domenica 15 dicembre, dalle ore 10: “In occasione del nostro 20° anno di attività – spiega Franca Aversano, titolare della Pasticceria-Gelateria Dolci Fantasie di Piacenza – abbiamo pensato a un’iniziativa che potesse aiutare il nostro territorio. Crediamo nell’attività di Progetto Vita e proprio per questo la vendita della nostra torta Cuor di Cioccolato ci sembrava la combinazione perfetta per creare un legame con l’Associazione.”

Ognuno di noi potrà sostenere le attività di Progetto Vita, acquistando a soli €10 la torta Cuor di Cioccolato, specialità della Pasticceria di Via Farnesiana, 17. Progetto Vita Piacenza è riuscita a realizzare una rete di defibrillatori semi automatici in tutta la città e Provincia, promuovendo corsi per l’utilizzo e sensibilizzando la popolazione, cominciando con i più piccoli già in età scolare. Un progetto salva vita prezioso per tutti noi, che la Pasticceria Dolci Fantasie vuole appoggiare con tutto…il cuore.