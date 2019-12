Un Natale da “regine” per la Monticelli C.M.V., vittoria su San Polo e testa della classifica

Un Natale da “regine”. Potrebbe essere questo il titolo del film pallavolistico proiettato nella Bassa Piacentina che vede le ragazze del Monticelli C.M.V. migliori attrici protagoniste del campionato a fine anno solare.

La squadra di Paolo Sagliani, infatti, ha chiuso il 2019 con l’ennesima vittoria in serie D femminile, con il 3-0 esterno centrato a San Polo di Torrile (Parma) che ha regalato alle giallonere il primato definitivo all’atto della sosta invernale. In classifica, infatti, le piacentine comandano con 24 punti, a +2 su Parma e con tre lunghezze di vantaggio sul Collecchio grazie a un ruolino di marcia con 8 vittorie e una sola sconfitta. La ripresa di campionato è prevista sabato 18 gennaio nella sfida tutta piacentina contro l’Eni Volley Podenzano.

A San Polo, intanto, il Monticelli C.M.V. ha offerto una nuova prova di maturità, quella di una squadra sempre più consapevole delle proprie potenzialità e che fin qui è andata anche oltre le aspettative, visto che da matricola ambiziosa l’obiettivo estivo era quello della zona play off. In terra parmense, la formazione ha offerto una prova di forza collettiva, con il contributo di tutte le ragazze chiamate in causa da coach Sagliani.

LA PARTITA – Inizialmente, le piacentine tengono a riposto la banda Conti e la centrale Zanoni, ancora non al meglio fisicamente, e scendono in campo con la diagonale Motta-Periti, con Azzali e Martini in posto quattro, Olmi-Magistrati coppia centrale e Spoto libero. La partenza del Monticelli C.M.V è devastante (5-15); il San Polo prova a mischiare le carte con i cambi, ma non c’è storia, così coach Sagliani dà spazio alla panchina e inizia a dar minuti a Conti in ottica-recupero. Lo stesso accadrà successivamente per Zanoni, il tutto in due set (il secondo e il terzo) più combattuti, ma ugualmente finiti nella cascina ospite, con le accelerazione decisive che portano rispettivamente la firma dell’opposta Periti in attacco e della regista Motta in battuta. Da segnalare l’esordio in categoria del giovane libero Galbignani.

SAN POLO C.EL.I-MONTICELLI C.M.V. 0-3 (15-25, 23-25, 21-25)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 6, Magistrati 4, Olmi 5, Azzali 10, Martini 1, Periti 15, Spoto (L), Conti 3, Zanoni 6, Rossi 2, Galbignani (L), Vicentini, Maarouf. N.e.: Tedoldi. All.: Sagliani

Risultati nona giornata serie D femminile girone A:

Galaxy Volley Realcart Collecchio-Saib Vap 3-1

New Volley Pontenure-Jovi Volley 3-2

Emmezeta Synclean Team 03-Energy Parma 3-0

San Polo C.el.i-Monticelli C.M.V. 0-3

Pi.lu.via-Sc Parma-Eni Volley Podenzano 3-1

Oasi Noceto Lewer-Mb Tecnology 3-0

Classifica: Monticelli C.M.V. 24, Pi.lu.via.Sc Parma 22, Galaxy Volley Realcart Collecchio 21, Emmezeta Team 03 15, Jovi Volley 13, Saib Vap 12, Eni Volley Podenzano, Mb Tecnology, Oasi Noceto Lewer 10, New Volley Pontenure 9, San Polo C.el.i, Energy Parma 8.

Nella foto, il Monticelli C.M.V. in campo a San Polo di Torrile