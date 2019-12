Un pomeriggio sul parquet per augurarsi buone feste

Un pomeriggio di contest 3vs3 per augurarsi Buone Feste.

A partire dal minibasket fino alle squadre under, oltre 130 ragazzi dai Pulcini alla Under 16 Assigeco sono stati divisi in due maxi squadre e si sono alternati in mini partite da tre minuti l’una sul parquet del Campus di Codogno.

Un pomeriggio davvero coinvolgente per tutti, ragazzi, famiglie, allenatori e staff. “Un grande successo – commenta il responsabile del settore minibasket Marco Merli – perchè si sono alternati sul campo i bambini provenienti da tutti i centri minibasket Assigeco e del progetto ABA, con una massiccia presenza del centro Ira Tenax Cortemaggiore. Questo pomeriggio dimostra che gli sforzi fatti dalla società e dagli addetti ai lavori del settore stanno producendo i frutti sperati. Segnali che servono come stimolo per affrontare la seconda parte della stagione”.

Gli fa eco il responsabile del settore giovanile Assigeco Piacenza Max Giannoni: “Si è trattato di una bella occasione per i ragazzi per giocare a squadre miste per età e gruppi, inserendo anche le ragazze. Quella che era la cosa più importante è che tutti si siano divertiti, trascorrendo un pomeriggio diverso, gestendo anche le situazioni senza l’assillo degli allenatori che dicessero loro cosa dovevano fare. Mi preme porgere ai ragazzi e alle famiglie i migliori auguri di Buon Natale e Felice 2020, anche se alcuni di noi saranno impegnati sul campo anche durante le festività: il gruppo Under 13 dal 27 al 30 dicembre parteciperà al Torneo di Fano, mentre l’Under 14 sarà impegnata, insieme anche alla stessa Under 13 al Torneo di Crema dal 2 al 5 gennaio prossimi”.

LA SETTIMANA ASSIGECO

UNDER13 REGIONALE: Fiorenzuola-Pol Piacenza 56-50

Pol Piacenza: Rossetti 4, Link 24, Mazzucco, Boledi, Ottola N, Palpi, Ottola M, Tappani, Bernardi 1, Menni 13, Sonlieti, Rebecchi 8.

PRIMA DIVISIONE: Assigeco-Fox Basket 65-55

Assigeco: Giulivo 1, Fumi, Cinelli, Marchini 9, Zamboni 17, Jakic 5, Fumi 6, Bragalini 20, Merli 7, Bosi.

UNDER18 GOLD: Magik Parma-Assigeco 34-86

Assigeco: Fermi 11, Enobo 8, Tavazzi 9, Filippa, Cigognini 6, Alemagna 2, Pizzetti 6, Bussolo 10, Ferro 12, Valdonio, Andena 17, Fumi 5.

UNDER16 FEMM.: Assigeco-Fidenza 40-59

Assigeco: Bernini 12, Beqja 4, Negri 12, Orlando, Signaroldi A., Longeri 10, Parenti, Signaroldi G., Sogni, Tubera 2.

UNDER16 GOLD: Assigeco-Pontevecchio 67-63

Assigeco: Corradini 12, Bertoli 2, Pompili, Molinaroli, Attillah 3, Tussi 7, Bisagni 9,Ziliani 4, Pomati 3, Anfini, Zonca 21, Lamberti 6

UNDER15 GOLD: Assigeco-Magik Parma 60-52

Assigeco: Impesi 16,Pisano Bafano 6, Felici, Cugini, Molinaroli 6, Tanzi 11, Bassi, Molina, Bisagni A 11, Bisagni M 1, Rincon 2, Tacchini 7.

UNDER14 ELITE: Assigeco-Virtus Bologna 60-77

Assigeco: Dossena 7, Ndione 14, Krestv 0, Amorosino 12, Miloaie 0, Fortunati J. 2, Valdonio 3, Guidotti 5, Gazzola 10, Esatti 7

UNDER18 SILVER: Riva del Po-Assigeco 88-34

Assigeco: Putzolu 2, Rossi 1, Cimelli 2, Ferri 4, Nigrelli 5. Gabbiani 6, Dossena 7, Seccia 7.

UNDER14 FEMM.: Fidenza-Assigeco 31-69

Assigeco: Bernini 7, Onorati 4, Malguzzi 4, Negri 28, Signaroldi, Gatti, Fenoglietto, Longeri 22, Barbieri, Scaravaggi, Tubera 4.