Urta un’auto, scappa e finisce fuori strada. Denunciato per guida in stato d’ebbrezza

Intorno a mezzogiorno e mezzo di lunedì 16 dicembre, una Fiat Punto dopo aver urtato un veicolo in via Emilia Parmense si è dileguata in direzione del Carcere di Piacenza per poi perdere il controllo e finire nel canale che costeggia Strada delle Novate.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale di Piacenza per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per sottoporre ad alcol test il conducente, che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un livello pari a 2,20 grammi per litro.

Sul luogo dell’incidente anche i sanitari della Croce Rossa di Piacenza per soccorrere il guidatore della piccola utilitaria che tuttavia, essendo rimasto illeso, non è stato trasportato in ospedale ma accompagnato al comando della Municipale in via Rogerio per accertamenti.