Venerdì in centro storico arriva Santa Lucia

Appuntamento venerdì 13 dicembre, alle 17.30, in piazza Duomo a Piacenza, per aspettare l’arrivo di Santa Lucia che con il suo asinello distribuirà caramelle a tutti i bambini presenti.

Da lì, percorrendo via XX Settembre, raggiungerà piazza Cavalli, dove è in programma – dalle 16.30 alle 18.30, con ritrovo sotto la stella luminosa – il laboratorio creativo “La corona di Santa Lucia”, con merenda per tutti i partecipanti e l’immancabile Truccabimbi.

L’elenco completo delle iniziative in calendario in città per il periodo delle festività natalizie è consultabile sul sito www.comune.piacenza.it e sulla pagina facebook succedeapiacenza.